Adana ve Mersin'in ilçelerinde bayram namazı kılındı
Adana ve Mersin'in ilçelerinde vatandaşlar camilerde bayram namazı kıldı.
Adana ve Mersin'in ilçelerinde vatandaşlar camilerde bayram namazı kıldı.
Pozantı'da namaz kılan vatandaşlar sokakta bayramlaşma geleneğini sürdürdü.
Namaz sonrası Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.
Etkinliğe Kaymakam İmran Demirel, Belediye Başkanı Ali Avan da katıldı.
İlçede her bayram cadde boyunca bayramlaşmanın geleneksel hale geldiğini belirten Demirel, "Bayramlarda yaşadığımız bu güzellikleri ve millet olarak sahip olduğumuz geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmamız ve bayramların haricinde de yaşamamız son derece önemlidir. Başta tüm İslam aleminin olmak üzere kadirşinas Pozantı halkımızın mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun." dedi.
- Mersin
Mersin'in Bozyazı ilçesinde de vatandaşlar bayram sabahı camileri doldurarak namaz kıldı.
Denizci Mehmet Efendi Camisi'nde ilçe sakinleri, bayram namazı kıldı, dua etti.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı, namaz kılan vatandaşların bayramını kutladı.
Gülnar'da Merkez Camisi'nde de kılınan namazı sonrası Belediye Başkanı Fatih Önge, İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve vatandaşlar bayramlaştı.
Başkan Önge, tüm Gülnarlıların bayramını kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk diledi.
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