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        Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması kamerada

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:50 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:50
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        Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması kamerada
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımlara çarptı.

        Kazada otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, hareket halindeki otomobil önce yolun sağındaki kaldırıma, ardından da yolun solundaki kaldırıma çarpıyor.

        Kazanın ardından sürücü ve yanında yolculuk eden kişi panikle araçtan çıkıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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