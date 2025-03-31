Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımlara çarptı.
Kazada otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, hareket halindeki otomobil önce yolun sağındaki kaldırıma, ardından da yolun solundaki kaldırıma çarpıyor.
Kazanın ardından sürücü ve yanında yolculuk eden kişi panikle araçtan çıkıyor.
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