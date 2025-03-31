Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımlara çarpması kamerada

Kazanın ardından sürücü ve yanında yolculuk eden kişi panikle araçtan çıkıyor.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, hareket halindeki otomobil önce yolun sağındaki kaldırıma, ardından da yolun solundaki kaldırıma çarpıyor.

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