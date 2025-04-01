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        24. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

        Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:26
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        24. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
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        Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı.

        "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen festivalin açılışı, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda kortej yürüyüşüyle başladı.

        Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayan kortejde, Hollandalı Close Act Tiyatrosu gösteri yaptı.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden gösteriyi, vatandaşlar da yağmur yağmasına rağmen takip etti.

        - "Adana, festivalleri ve kültürel etkinlikleri seviyor"

        Yürüyüşün ardından festivalin resmi açılış töreni bir otelde gerçekleştirildi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı açıklamada, bir işi sürdürebilmenin başlatmaktan daha da önemli olduğunu söyledi.

        Festivalin 24'üncüsünün düzenlenmesinin çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

        "Başarıda emeği olanların hepsine tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Adana, sanatsal faaliyetlerin çok güzel icra edildiği ve karşılık da bulduğu bir şehir. Daha önce düzenlenen festivallerde, Adanalıların gece bilet kuyruğunda yattığını biliyoruz. Bir gecede biletlerin tükendiğini biliyoruz. Adana bu, Adanalılar da bu. Adana'yı böyle tanıtmak lazım. Adana, kültürüne, birikimine, sanata, estetiğe verdiği değeri ortaya çıkaran bir festival. Bu yıl 24'üncüsünü yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Adana, festivalleri ve kültürel etkinlikleri seviyor."

        - "Adana'da tiyatro bir eğlence değil, bir ruh, hafıza ve direnç biçimidir"

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Adana'nın yalnız bereketli topraklarıyla değil, kültürün sanatsal hafızasıyla da Türkiye'nin kültür başkentlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Kentte kültür ve sanata verilen öneme değinen Karadağlı, şunları dile getirdi:

        "Anavarza Antik Tiyatrosu'nun taşlarına sinmiş seslerden, Roma Dönemi'nden bugüne uzanan sahne geleneğine, Cumhuriyet Dönemi'nin çağdaş tiyatro anlayışından günümüzün yaratıcı sanat fonlarına kadar uzanan bir mirastan söz ediyoruz. Adana'da tiyatro bir eğlence değil, bir ruh, hafıza ve direnç biçimidir. İşte bu derin mirasın ışında dünyanın dört bir yanından sanatçıları seyircilerle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz."

        - "Tiyatro festivali, bu alana verdiğimiz desteklerin en eski, en köklü olanı"

        Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da bu festivali Adana'da yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

        Kültür ve sanatın, vakıflarının faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Safkan, "Bugüne kadar desteklediğimiz faaliyetler, kültür sanatın ne kadar önemli bir araç olduğunu, toplumsal gelişme için büyük bir çarpan etkisi yarattığını bize gösterdi. Tiyatro festivali, bu alana verdiğimiz desteklerin en eski, en köklü olanı." diye konuştu.

        - "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Arsen Gürzap'ın oldu

        Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi oyuncu Arsen Gürzap oldu.

        Gürzap, yaptığı açıklamada, her oyuncunun görevinin bir yaşam boyunca düzgün bir şekilde yaşamak olduğunu belirterek, "Sahnede olduğu gibi sahneden indiğinde, sokağa çıktığında da son derece önemli temsilci olmak. Yani haysiyetli, yaşam ahlakına sahip olmak." dedi.

        - Toplam 45 tiyatro topluluğu sanatseverlerle buluşacak

        Festivalde 27 Nisan'a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van devlet tiyatroları, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ile bazı özel tiyatrolar çeşitli oyunlarını sahneleyecek.

        Yurt dışından da Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya tiyatro grupları, oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

        Toplam 45 tiyatro topluluğunun sahne alacağı festivalde, yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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