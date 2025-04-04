MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan, Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla anma mesajı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, Türkeş'in seçkin bir devlet ve siyaset adamı olarak ömrünü Türk milletine adadığını belirtti.

Türkeş'i rahmetle, minnetle ve dualarla andığını kaydeden Kanlı, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde 'önce ülkem ve milletim' ilkesi ve duruşundan asla taviz vermeyeceğiz. Başbuğumuzun yaktığı, bilge liderimizin zirvelerde taşıdığı meşalenin ışığında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda davamıza, aziz milletimize hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.