Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan, Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla anma mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan, Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla anma mesajı
        ABONE OL

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Türkeş'in seçkin bir devlet ve siyaset adamı olarak ömrünü Türk milletine adadığını belirtti.

        Türkeş'i rahmetle, minnetle ve dualarla andığını kaydeden Kanlı, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde 'önce ülkem ve milletim' ilkesi ve duruşundan asla taviz vermeyeceğiz. Başbuğumuzun yaktığı, bilge liderimizin zirvelerde taşıdığı meşalenin ışığında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda davamıza, aziz milletimize hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürülen sanığa dava
        Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürülen sanığa dava
        '13'üncü Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı
        '13'üncü Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı
        Depremde dayısı ve yengesini kaybeden avukat hukuk mücadelesi veriyor
        Depremde dayısı ve yengesini kaybeden avukat hukuk mücadelesi veriyor
        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenl...
        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenl...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da hırdavat dükkanını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da hırdavat dükkanını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı