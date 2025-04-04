Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui, Salih Kavrazlı
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken
Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah (Bellona Kayserispor)
ADANA
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