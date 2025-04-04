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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui, Salih Kavrazlı

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken

        Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah (Bellona Kayserispor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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