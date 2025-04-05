Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, Adana'da anıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, vefatının 11. yılında Adana'daki mezarı başında anıldı.

Atlı için Kozan ilçesi Işıklı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, konuşmasında, dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın hatırasını yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yıl güreş ve boksa pozitif ayrımcılık yapacağız. Atatürk Parkı'nın devamı niteliğinde yeni bir park yapıyoruz. Parkın içinde İsmet Atlı Müzesi yer alacak. Müze, İsmet amcamın antrenman yaptığı köy evinin birebir aynısı olacak." dedi.

Programa, Atlı'nın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcular da katıldı.