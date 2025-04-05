Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, Adana'da anıldı

        Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, vefatının 11. yılında Adana'daki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, Adana'da anıldı
        ABONE OL

        Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, vefatının 11. yılında Adana'daki mezarı başında anıldı.

        Atlı için Kozan ilçesi Işıklı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, konuşmasında, dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın hatırasını yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yıl güreş ve boksa pozitif ayrımcılık yapacağız. Atatürk Parkı'nın devamı niteliğinde yeni bir park yapıyoruz. Parkın içinde İsmet Atlı Müzesi yer alacak. Müze, İsmet amcamın antrenman yaptığı köy evinin birebir aynısı olacak." dedi.

        Programa, Atlı'nın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcular da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!

        Benzer Haberler

        Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor-Kayserispor : 0-2
        Adana Demirspor-Kayserispor : 0-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig