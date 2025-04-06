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        Şarkıcı Sefo, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

        Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:42
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        Şarkıcı Sefo, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
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        Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan Sefo'nun konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.

        Sefo'nun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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