Şarkıcı Sefo, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Sefo sahne aldı.
Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Sefo sahne aldı.
Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan Sefo'nun konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.
Sefo'nun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.
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