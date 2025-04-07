Adana'da tel örgüye takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde tel örgüye takılan kedi itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde tel örgüye takılan kedi itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde evin damındaki tel örgünün üstünden atlamaya çalışan kedi, ayağının takılması sonucu mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin çalışmasıyla kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
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