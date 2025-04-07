Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde savunma, orta saha ile forvet oyuncuları gruplar halinde çalıştı.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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