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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:36
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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde savunma, orta saha ile forvet oyuncuları gruplar halinde çalıştı.

        Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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