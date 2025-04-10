Adana'da bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı
Adana'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı Mersin'de gözaltına alındı.
Adana'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı Mersin'de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde oturan bir kişinin telefonla aranıp kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kandırılarak 2 yüzük, 2 çift küpe, 11 çeyrek, 3 yarım ve 20 tam altın ile 2 bin 800 lirasının alındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla dolandırıcılık olayına karışan 2 şüphelinin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit etti.
Kente giden ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı yakaladı. Jandarma, dolandırıcılık yoluyla alınan para ve altınları da ele geçirip sahibine teslim etti.
Başka bir dolandırıcılık olayında elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 dolara da el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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