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        Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu

        Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:57
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        Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
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        Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Din görevlilerinin yanında bir polis memuru da Kur'an-ı Kerim okudu.

        İlahi ve kasidelerin de okunduğu programda şehitler için dua edildi.

        Polisler, cami çıkışında lokma tatlısı da dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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