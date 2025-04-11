Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Din görevlilerinin yanında bir polis memuru da Kur'an-ı Kerim okudu.
İlahi ve kasidelerin de okunduğu programda şehitler için dua edildi.
Polisler, cami çıkışında lokma tatlısı da dağıttı.
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