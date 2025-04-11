Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu

İlahi ve kasidelerin de okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Din görevlilerinin yanında bir polis memuru da Kur'an-ı Kerim okudu.

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

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