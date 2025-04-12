Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Nisan'da kent genelindeki park, bahçe ve sokaklarda denetim yaptı.

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