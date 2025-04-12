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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli yakalandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:52
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Nisan'da kent genelindeki park, bahçe ve sokaklarda denetim yaptı.

        Çalışmada 146,95 gram sentetik uyuşturucu, 6,44 gram esrar ve 124 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Ekipler, 55 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Galeri

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