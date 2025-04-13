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        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:57
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        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
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        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Mehmet E'nin (28) Toros Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Ekipler, evin 3 odasındaki saksılarda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

        Adreste 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ve bitki ilaçları ele geçiren polis, şüpheli Mehmet E'yi gözaltına aldı.

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