Adana'da üç gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Havanın aydınlanmasıyla jandarma ve AFAD görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara yeniden başladı.

Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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