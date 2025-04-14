Adana'da üç gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara yeniden başladı.
Havanın aydınlanmasıyla jandarma ve AFAD görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.
Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.
Cumali Tim'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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