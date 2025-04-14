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        Adana'da üç gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:20
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        Adana'da üç gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara yeniden başladı.

        Havanın aydınlanmasıyla jandarma ve AFAD görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.

        Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

        Cumali Tim'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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