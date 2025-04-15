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        Adana'da polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı

        Adana'da polis ekipleri, vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) konusunda bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:56
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        Adana'da polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı
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        Adana'da polis ekipleri, vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) konusunda bilgilendirme yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 4-13 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

        Ekipler, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen toplantılarda bir araya geldikleri 38 bin 917 kişiye, UYUMA ve NARVAS konusunda bilgilendirme yaptı.

        Eğitim çalışmasında vatandaşlara broşür de dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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