Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir parkta 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay'ın (29) ölmesiyle ilgili olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, şüpheli Osman A'nın (30) Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda Osman A. ile başka suçlardan aranan Cumali A. (24) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabancayla 2 çelik yelek ele geçirildi.

Ekipler, zanlılardan Yusuf A'yı (25) ise merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

Öte yandan, kavgada silahla vurularak yaralanan Kadir Ö. (27) de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan silahlı kavganın zanlıları Osman A, Yusuf A, Kadir Ö. ile başka suçlardan aranması bulunan Cumali A. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.