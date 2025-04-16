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        Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:00
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        Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir parkta 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay'ın (29) ölmesiyle ilgili olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, şüpheli Osman A'nın (30) Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

        Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda Osman A. ile başka suçlardan aranan Cumali A. (24) gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabancayla 2 çelik yelek ele geçirildi.

        Ekipler, zanlılardan Yusuf A'yı (25) ise merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

        Öte yandan, kavgada silahla vurularak yaralanan Kadir Ö. (27) de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan silahlı kavganın zanlıları Osman A, Yusuf A, Kadir Ö. ile başka suçlardan aranması bulunan Cumali A. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, özel harekat ekiplerinin Osman A'nın saklandığı ikamete kapısını kırarak girmesi ve kendisiyle birlikte kalan Cumali A'yı yakalaması polis kamerasınca görüntülendi.

        - Olay

        Çınarlı Mahallesi'nde 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa olay yerinde, Ferhat Ay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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