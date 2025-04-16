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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:28
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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda 43,48 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi Barış G. (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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