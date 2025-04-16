Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 43,48 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi Barış G. (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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