Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da defnedildi
Antalya'da kavga ihbarı için gittiği olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu'nun (51) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Antalya'da kavga ihbarı için gittiği olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu'nun (51) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu'nun cenazesi, dün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.
Koyuncu için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin babası Cemil, eşi Birgül ile çocukları Buğra ve Azra Koyuncu törende gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Koyuncu'nun cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur da katıldı.
Antalya'da 14 Nisan'da kavga ihbarına gittiği sırada olay yerinde kalp krizi geçiren polis memuru Esat Koyuncu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
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