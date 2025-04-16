Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da defnedildi

Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur da katıldı.

Şehidin babası Cemil, eşi Birgül ile çocukları Buğra ve Azra Koyuncu törende gözyaşı döktü.

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