Adana'da eczacılara güncel obezite tedavisi anlatıldı

Bakıner eczacılardan, obezite kontrolünde ilaçlar konusunda deneyimlerini hastalar ile paylaşmalarını, her bireyi haftada en az 150 dakika yürümeye özendirmelerini istedi.

​​​​​​​Obeziteden kurtulmanın başlıca yolunun yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu vurgulayan Bakıner, "Yeme alışkanlıkları düzenlenebilir ve egzersiz yapılabilir. Diyetisyenlere gidenlerin uygulayacağı diyet sürdürülebilir olmalı, 30 kilo verip tekrar kilo almaktansa 5 kilo verip geri almamak doğru olandır." ifadelerini kullandı.

Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Sefa Bakıner, odada düzenlenen toplantıda, obezitenin, genetik, endokrin hastalıklar, ilaçlar ve çevresel etmenlerden kaynaklandığını belirtti.

Adana Eczacı Odası tarafından üyelerine yönelik "Kilo Kontrolü ve Obezite Tedavisine Güncel Yaklaşımlar" toplantısı yapıldı.

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