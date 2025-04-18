Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından Akdeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.
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