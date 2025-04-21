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        Kozan'da asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 1713 uyuşturucu hap ele geçirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:45
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        Kozan'da asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 1713 uyuşturucu hap ele geçirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 38 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çalışmada 1713 uyuşturucu hap, 29,53 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, trafik denetiminde de 39 sürücüye ceza uyguladı, 12 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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