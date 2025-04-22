Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da trafik kazasında ölen öğrenci anısına düzenlenen futbol turnuvası başladı

        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci Bedirhan Güleç anısına organize edilen sınıflar arası futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da trafik kazasında ölen öğrenci anısına düzenlenen futbol turnuvası başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci Bedirhan Güleç anısına organize edilen sınıflar arası futbol turnuvası başladı.

        Kozan-Feke kara yolunda 2 Nisan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç (16) anısına okulunda düzenlenen turnuvaya 16 takım katılıyor.

        Eleme usulüyle gerçekleştirilecek müsabakalar, 29 Nisan'da sona erecek.

        Turnuvanın açılışında konuşan okul müdürü Hüseyin Şimşek, Güleç'i sportif etkinlikle anmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Adana Emniyet Müdürü Arıkan, koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisine...
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan, koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisine...
        Seyhan Baraj Gölü ve Karataş kıyı şeridindeki işgaller değerlendirildi
        Seyhan Baraj Gölü ve Karataş kıyı şeridindeki işgaller değerlendirildi
        Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Gül, tarım sektörü...
        Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Gül, tarım sektörü...
        Adana Valisi Köşger'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Adana Valisi Köşger'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Tamir ettiği TIR'ın altında sıkıştığı düşünülen şoför, ekipleri alarma geçi...
        Tamir ettiği TIR'ın altında sıkıştığı düşünülen şoför, ekipleri alarma geçi...
        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan "23 Nisan" mesajı
        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan "23 Nisan" mesajı