Kozan'da trafik kazasında ölen öğrenci anısına düzenlenen futbol turnuvası başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci Bedirhan Güleç anısına organize edilen sınıflar arası futbol turnuvası başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci Bedirhan Güleç anısına organize edilen sınıflar arası futbol turnuvası başladı.
Kozan-Feke kara yolunda 2 Nisan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç (16) anısına okulunda düzenlenen turnuvaya 16 takım katılıyor.
Eleme usulüyle gerçekleştirilecek müsabakalar, 29 Nisan'da sona erecek.
Turnuvanın açılışında konuşan okul müdürü Hüseyin Şimşek, Güleç'i sportif etkinlikle anmak istediklerini belirtti.
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