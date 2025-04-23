Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ayaz T. (21) kullandığı ciple Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda trafik ışıklarında beklediği sırada, motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri inerek araca ateş açtı.

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