Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayaz T. (21) kullandığı ciple Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda trafik ışıklarında beklediği sırada, motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri inerek araca ateş açtı.
Şüpheliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ayaz T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.