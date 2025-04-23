Adana'da 90 bin mükerrer bandrol ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, makaron (filtreli sigara kağıdı) paketlerinde kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilen 90 bin mükerrer bandrol bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mükerrer bandrol bulunduğu belirlenen bir panelvanı ilçede takibe alarak durdurdu.

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