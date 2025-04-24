Adana'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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