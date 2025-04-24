AK Parti'li Bakbak, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'da kadınlarla buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Derya Bakbak, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’da partisinin kadın kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Bakbak, ziyaretlerine Akdeniz Bölge Koordinatörü olarak Genel Merkez MKYK üyeleri Meryem Karaköse, Zeynep Vurmaz Yiğit, Atike Aynur Karaçete ve Fatma Coştu ile Mersin'den başladı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı'yı ziyaret eden Bakbak, daha sonra il ve ilçe kadın kolları başkanlarıyla kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Bakbak, ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş'ta da temaslarda bulundu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Başkanı Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentteki çalışmalar değerlendirildi.