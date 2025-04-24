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        AK Parti'li Bakbak, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'da kadınlarla buluştu

        AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Derya Bakbak, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'da partisinin kadın kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:54
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        AK Parti'li Bakbak, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'da kadınlarla buluştu
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        AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Derya Bakbak, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’da partisinin kadın kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi.

        Bakbak, ziyaretlerine Akdeniz Bölge Koordinatörü olarak Genel Merkez MKYK üyeleri Meryem Karaköse, Zeynep Vurmaz Yiğit, Atike Aynur Karaçete ve Fatma Coştu ile Mersin'den başladı.

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı'yı ziyaret eden Bakbak, daha sonra il ve ilçe kadın kolları başkanlarıyla kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

        Bakbak, ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş'ta da temaslarda bulundu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

        Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Başkanı Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentteki çalışmalar değerlendirildi.

        Bakbak, daha sonra Osmaniye'ye geçerek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur, Gençlik Kolları Başkanı Veli Demirci ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Teşkilatın her kademesiyle ayrı ayrı görüşen Bakbak, talepleri dinledi.

        Bakbak, Adana'da da ziyaretlerde bulunarak, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ile görüştü.

        AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez ile de bir araya gelen Bakbak, genel merkeze sunmak üzere talepleri aldı.

        Bakbak, gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kollarının 5,5 milyonun üzerindeki üyesiyle dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde kadın teşkilatlarıyla canla başla çalıştıklarını ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

        "AK Parti’nin hizmet sancağını Türkiye Yüzyılı'nın mimarı kadınlarımızla dalgalandırıyoruz. Kadınlarımız sokakları aşındırıyor, kapı kapı geziyor, her mahalleye AK Parti’nin ayak izini sürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan, MYK, MKYK üyelerimiz, 81 il ve ilçelerimizdeki kadın teşkilatlarımızla canla başla çalışıyor, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yol alıyoruz." ​​​​​​​​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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