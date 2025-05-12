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        Adana'da eski ortağının iş yerini kurşunladığı öne sürülen sanığa hapis ve para cezaları

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağının iş yerine tabancayla ateş ettiği iddia edilen sanığa, 5 yıl 10 ay hapis ve 1000 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:47
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        Adana'da eski ortağının iş yerini kurşunladığı öne sürülen sanığa hapis ve para cezaları
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağının iş yerine tabancayla ateş ettiği iddia edilen sanığa, 5 yıl 10 ay hapis ve 1000 lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında müşteki V.Y. ile sanık Ö.K'nin olay öncesinde birlikte ticaret yaptıklarını, bir süre sonra V.Y'nin birlikte çalışmak istemediğini belirterek ortaklığı sona erdirdiğini, bu seple Ö.K'nin müştekiye husumet beslediğini belirtti.

        Savcı ayrıca sanık Ö.K'nin müştekiden 5 milyon lira haraç istediğini, olay günü V.Y'ye ait 2000 Evler Mahallesi'ndeki iş yerine geldiği ve burada çıkan tartışma neticesinde Ö.K'nin yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile iş yerine ateş ettiğini belirterek sanığın "silahla iş yerinde yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık Ö.K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığı "silahla iş yerinde yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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