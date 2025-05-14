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        Adana'da öğretmen soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Adana'da okul öncesi öğretmeni, soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 18:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:25
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        Adana'da öğretmen soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Adana'da okul öncesi öğretmeni, soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Preveze Anadolu Lisesine bağlı anasınıfında bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı.

        Durumu fark eden öğretmen Bakiye Eroğlu, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

        Eroğlu'nun müdahalesiyle yiyecek nefes borusundan çıktı, öğrenci rahat nefes almaya başladı.

        Öğretmenin öğrenciye müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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