İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yeni anayasa isteyenler zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Burası demokratik bir Cumhuriyet olmasa bunu talep edenler Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaz. Ortak vatandan bahsediyorlar, burası hepimizin ortak vatanı." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığını ziyaretinde, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili herhangi bir bilgi almadıklarını söyledi.

Milletin de süreçle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Yeni anayasa isteyenler zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Burası demokratik bir Cumhuriyet olmasa bunu talep edenler Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaz. Ortak vatandan bahsediyorlar, burası hepimizin ortak vatanı. Ortak vatan ve demokratik Cumhuriyet kavramlarının, bu kavramları ortaya atanlar tarafından açıklanması lazımdır." diye konuştu.

- Adana Çiftçiler Birliği ziyareti

Daha sonra Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaret eden Dervişoğlu, burada üreticilere yaptığı konuşmada, doğru siyasi şahsiyetlerin, doğru ayak izlerine basa basa merkez sağı yeniden inşa etmeye çalışacağını anlattı.