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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yeni anayasa isteyenler zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Burası demokratik bir Cumhuriyet olmasa bunu talep edenler Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaz. Ortak vatandan bahsediyorlar, burası hepimizin ortak vatanı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:13
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yeni anayasa isteyenler zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Burası demokratik bir Cumhuriyet olmasa bunu talep edenler Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaz. Ortak vatandan bahsediyorlar, burası hepimizin ortak vatanı." dedi.

        Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığını ziyaretinde, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili herhangi bir bilgi almadıklarını söyledi.

        Milletin de süreçle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Yeni anayasa isteyenler zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Burası demokratik bir Cumhuriyet olmasa bunu talep edenler Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaz. Ortak vatandan bahsediyorlar, burası hepimizin ortak vatanı. Ortak vatan ve demokratik Cumhuriyet kavramlarının, bu kavramları ortaya atanlar tarafından açıklanması lazımdır." diye konuştu.

        - Adana Çiftçiler Birliği ziyareti

        Daha sonra Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaret eden Dervişoğlu, burada üreticilere yaptığı konuşmada, doğru siyasi şahsiyetlerin, doğru ayak izlerine basa basa merkez sağı yeniden inşa etmeye çalışacağını anlattı.

        Siyasette daha önce "bir kariyer planı yapmadığını" dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Böyle bir süreçte omuzlarıma bir yük yüklenmişse bu yükün arkasında Cenabıallah'ın bir emri olduğu kanaatini taşıyorum. Türkiye'nin bu sürecinde omzuma sorumluluk olarak değil, emir olarak da yüreğime yüklenmiş bu sorumluluğu taşıma iradesini milletle birlikte sürdüreceğiz inşallah. Babasız kalmış siyasete Süleyman Demirel'den sonra baba olmak kolay değildir ama Adana çiftçisini çoraktan kurtarmak, onun doğru ayak izlerine bakarak mümkündür. Özal'ın ayak izlerine basarak Adana sanayisini ayağa kaldırabilmek mümkündür. İnançları noktasında taviz vermeyen siyasi liderlerin, başta Necmettin Erbakan Hoca Efendi'nin ve Alparslan Türkeş'in doğrularıyla yeni bir siyaset inşa edebilmek mümkündür. Başka adam aramaya gerek yok. Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'i dünden bugüne taşıyan önemli şahsiyetlerin iradeleri ve ayak izleri bize yeter. Bu çocuk, 'bizim çocuk' derseniz bu iş biter."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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