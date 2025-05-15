Karaisalı'da ilçe protokolü futbol maçı yaptı

Maçta Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile Belediye Başkanı Bekir Şimşek de forma giydi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri programları kapsamında protokol üyeleri Karaisalı İlçe Stadyumu'nda futbol oynadı.

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