Karaisalı'da ilçe protokolü futbol maçı yaptı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde protokol üyeleri futbol maçı yaptı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde protokol üyeleri futbol maçı yaptı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri programları kapsamında protokol üyeleri Karaisalı İlçe Stadyumu'nda futbol oynadı.
Maçta Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile Belediye Başkanı Bekir Şimşek de forma giydi.
Maç sonunda katılımcılara baklava ikram edildi.
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