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        Karaisalı'da ilçe protokolü futbol maçı yaptı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde protokol üyeleri futbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:46
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        Karaisalı'da ilçe protokolü futbol maçı yaptı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde protokol üyeleri futbol maçı yaptı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri programları kapsamında protokol üyeleri Karaisalı İlçe Stadyumu'nda futbol oynadı.

        Maçta Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile Belediye Başkanı Bekir Şimşek de forma giydi.

        Maç sonunda katılımcılara baklava ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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