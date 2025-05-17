Adana'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi

Adana'da 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) işbirliğiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, hipertansiyon hakkında bilgilendirme yapılan vatandaşların tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi.

Tansiyon ölçümleri yüksek çıkan vatandaşlar, genel dahiliye polikliniklerine yönlendirildi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, yaptığı açıklamada, hipertansiyonun dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen kronik bir hastalık olduğunu ifade etti.

Hipertansiyonun, kan basıncının normal seviyelerinin üzerine çıkmasıyla tanımlandığını belirten Sümbül, tedavi edilmediğinde bunun kalp hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini vurguladı.