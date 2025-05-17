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        Adana'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi

        Adana'da 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:52
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        Adana'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Adana'da 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) işbirliğiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, hipertansiyon hakkında bilgilendirme yapılan vatandaşların tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi.

        Tansiyon ölçümleri yüksek çıkan vatandaşlar, genel dahiliye polikliniklerine yönlendirildi.

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, yaptığı açıklamada, hipertansiyonun dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen kronik bir hastalık olduğunu ifade etti.

        Hipertansiyonun, kan basıncının normal seviyelerinin üzerine çıkmasıyla tanımlandığını belirten Sümbül, tedavi edilmediğinde bunun kalp hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini vurguladı.

        Türkiye'de erişkin nüfusun yaklaşık üçte biri hipertansiyon hastası olduğunu ifade eden Sümbül, düzenli tansiyon takibi, sağlıklı beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, sigaradan uzak durulması ve fiziksel aktivitenin artırılması gibi yaşam tarzı değişikliklerinin hipertansiyonun kontrol altına alınmasında hayati rol oynadığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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