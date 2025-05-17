Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Tayfun Aydoğan, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Ozan Demirbağ, Yusuf Barası
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Okoronkwo
Goller: Dk. 10 Boutabba, Dk. 26 ve 38 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor)
ADANA
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