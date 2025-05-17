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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Tayfun Aydoğan, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Ozan Demirbağ, Yusuf Barası

        Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Okoronkwo

        Goller: Dk. 10 Boutabba, Dk. 26 ve 38 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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