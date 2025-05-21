Adana'da üvey annesini öldüren, babasını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üvey annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 21 Kasım 2023'te üvey annesi Hürü B'yi öldürdüğü, babası Rifat B'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail B. ile cinayete yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar amcası Adil B. ve suça sürüklenen çocuk kuzeni A.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamında toplanan deliller ve beyanları alınan tanık anlatımları da dikkate alınarak sanık İsmail B'nin, üvey annesine yönelik eylemi sebebiyle "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca, cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle sanığın amcası Adil B'nin ve kuzeni A.B'nin 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.