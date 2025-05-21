Adana'da üvey annesini öldüren, babasını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üvey annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üvey annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 21 Kasım 2023'te üvey annesi Hürü B'yi öldürdüğü, babası Rifat B'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail B. ile cinayete yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar amcası Adil B. ve suça sürüklenen çocuk kuzeni A.B. ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamında toplanan deliller ve beyanları alınan tanık anlatımları da dikkate alınarak sanık İsmail B'nin, üvey annesine yönelik eylemi sebebiyle "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı ayrıca, cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle sanığın amcası Adil B'nin ve kuzeni A.B'nin 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan İsmail B, "Bu olaya beni ailem sürükledi. Miras yüzünden bu olay meydana geldi. Evlat olarak hata yaptım. Olay sırasında bilincimi kaybettim. Bana suç işlettiler. İsteyerek yapmadım, pişmanım. Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da cinayet sırasında İsmail B'ye yardım etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık İsmail B'ye üvey annesine yönelik eylemi sebebiyle "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.
Heyet, Adil B. ve suça sürüklenen çocuk A.B'nin ise "suçun sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
- Olay
Merkez Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde 21 Kasım 2023'te İsmail B. (38), evlerinin önünde otomobillerinden inmeye hazırlandıkları sırada üvey annesi Hürü B. ve babası Rifat B'ye tabanca ve av tüfeğiyle ateş açmıştı. Saldırıda Hürü B. hayatını kaybetmiş, Rifat B. ise yaralanmıştı. İsmail B. tutuklanmış, ona yardım ettiği öne sürülen amcası Adil B. ve kuzeni A.B. serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.