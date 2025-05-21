Adana'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan T. idaresindeki 01 D 4788 plakalı araçla Melike Ç. yönetimindeki 01 BAU 005 plakalı otomobil, ilçe girişinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Sevgi T. ve Miraç T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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