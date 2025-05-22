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        Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şen'den tüketicilere uyarı

        Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, vatandaşların kurbanlık alırken dikkatli olmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:50
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        Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şen'den tüketicilere uyarı
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        Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, vatandaşların kurbanlık alırken dikkatli olmalarını istedi.

        Şen, yazılı açıklamasında, Adana genelinde 6 bin üyeleriyle bayrama hazır olduklarını belirtti.

        Vatandaşların kurbanlıklarını tanıdıkları yetiştiricilerden almasını isteyen Şen, şunları kaydetti:

        "Birlik üyesi üreticilerden, sağlıklı hayvanları seçin. Bilmediğiniz, vasıfsız, sağlıksız, hastalıklı hayvanları almayın. Gözle görülmeyen, tespit edilemeyen birçok hastalıklı hayvan olabiliyor. Halkımız, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerinin tanımladığı, küpelediği, sağlıklarını kontrol ettiği üyelerimizin sürülerinden, sağlıklı hayvanları almaya özen göstersin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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