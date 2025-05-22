Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şen'den tüketicilere uyarı

"Birlik üyesi üreticilerden, sağlıklı hayvanları seçin. Bilmediğiniz, vasıfsız, sağlıksız, hastalıklı hayvanları almayın. Gözle görülmeyen, tespit edilemeyen birçok hastalıklı hayvan olabiliyor. Halkımız, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerinin tanımladığı, küpelediği, sağlıklarını kontrol ettiği üyelerimizin sürülerinden, sağlıklı hayvanları almaya özen göstersin."

Şen, yazılı açıklamasında, Adana genelinde 6 bin üyeleriyle bayrama hazır olduklarını belirtti.

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