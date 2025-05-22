TÜGVA Adana'da 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Lise Koordinatörü Muhammed Burak Yaşar, Adana’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 yıl boyunca Niğde il temsilciliği görevini yürüttükten sonra, bir ay önce genel başkan yardımcılığı görevine başladığını aktaran Yaşar, "TÜGVA, artık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurarken hayal ettiği noktaya gelmiş, kritik görevlerde yer alacak kendi gençlerini yetiştiren Türkiye’nin en güçlü gençlik hareketine dönüşmüştür. Bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak. Bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak. Bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek. Vallahi gelecek, billahi gelecek." diye konuştu.

TÜGVA Adana İl Temsilciliği görevini sürdürecek Muhammed Cihat Unsal da genel kurulda yaptığı konuşmada, "2014 yılında bir avuç inanmış gençle çıktığımız bu yolculukta, bugün Adana’da binlerce gence ulaşan büyük bir teşkilat haline geldik. Bizler bu yolda, maddi karşılık beklemeden, vatanımıza, milletimize ve ümmetimize hizmet etmeyi görev bildik." dedi.

Genel kurulda, TÜGVA Adana İl Temsilciliğinin 2025-2027 döneminde görev yapacak yeni yürütme kurulu da açıklandı. İl temsilciliğini sürdürecek Muhammed Cihat Unsal’ın başkanlığındaki yeni yönetimde Teşkilat Koordinatörü olarak Mustafa Akbay, Ortaokul Koordinatörü olarak Mücahit Çakır, Lise Koordinatörü olarak Mehmet Özçelik, Kadın ve Aile Koordinatörü olarak Hasret Özmen, Çalışan Gençlik Koordinatörü olarak Mert Can Yılmaz, Üniversite Koordinatörü olarak Ömer Karanalbant, Eğitim ve Kariyer Yönetimi Koordinatörü olarak Mehmet İbiş, Medya ve İletişim Koordinatörü olarak Abdulselam Turğay, Sekreterya ve Raporlama Sorumlusu olarak Mehmet Kaya, Spor Koordinatörü olarak A. Çağlar Atayoğlu ve TÜGVA Destek Sorumlusu olarak Bilal Nadir Solak yer aldı.