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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri düzenlendi

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki şenliğe katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, gençlere "Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin, tabi dünyaya da açık olun, en önemlisi insanı sevin. Çünkü her şeyin merkezinde insan var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:49
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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri düzenlendi
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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki şenliğe katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, gençlere "Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin, tabi dünyaya da açık olun, en önemlisi insanı sevin. Çünkü her şeyin merkezinde insan var." dedi.

        Üniversite kampüsünde düzenlenen "Bahar Şenlikleri"ne katılan sanatçı Hülya Koçyiğit, burada Yeşilçam afiş koleksiyoneri Serdar Kürkbaba'nın arşivinde yer alan ve kendisinin de rol aldığı filmlerin afişleriyle hazırlanan sergiyi gezdi.

        Daha sonra sahneye çıkarak katılımcılara hitap eden Koçyiğit, bu şenliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, varlıklarıyla kendisine her zaman umut verdiğini ifade ettiği gençlerin ülkenin geleceğini inşa edecek parlak zihinler olduğunu söyledi.

        Gençlerin topluma yol gösterecek bireyler olduğunu kaydeden Koçyiğit, şunları kaydetti:

        "Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatana emanet ettiği kıymetli gençlersiniz. Ben sanatla büyüyen, sanatın içinde yaşayan bir insanım. Oyunculuğa başladığımda çok gençtim. Sinemanın bir insanın hayatına ne kadar dokunabileceğini, bir insanın kalbine giden yolun ne olduğunu yaşayarak öğrendim. Sanatın insanın ruhunu besleyen, toplumu birleştiren büyük bir gücü olduğunu hep hatırlayın.

        Sizler mühendis, bilim insanı, yazılımcı, tasarımcı ya da girişimci olabilirsiniz. Hangi alanda olursanız olun üretkenliğinizde, hayal gücünüzde ve yaptığınız işe duyduğunuz saygıda adeta bir sanatçı ruhuyla çalışın. Önemli olan yaptığınız işi sevgiyle ve sorumluluk duygusuyla yapmalısınız. Kendinizi tanıyın, ne istediğinizi keşfedin. Korkmayın, hatalar sizi siz yapan dönemlerdir. Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin, tabi dünyaya da açık olun, en önemlisi insanı sevin. Çünkü her şeyin merkezinde insan var. Sizlere güzel bir şenlik diliyorum. Eğlenin dinlenin ama bir yandan da düşünmeyi hiç bırakmayın. Çünkü düşünen gençler bu ülkenin en büyük hazinesidir."

        Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de Hülya Koçyiğit'i ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Adana'nın açık hava sinemalarıyla ünlü olduğunu ifade eden Sözen, "Bunu nostalji olarak öğrencilerimize yaşattığı için sanatçımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Sözen, Hülya Koçyiğit'in Türk sinemasına önemli değerler kattığını ve gelecek nesillere unutulmaz bir miras bıraktığını dile getirdi.

        Etkinlikler kapsamında Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1973 yapımı "Gelin" adlı film açık hava sinemasında yeniden izleyicilerle buluştu.

        Seyircilere, yazlık sinema klasiği olan patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi.

        Filmi, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, huzurevi sakinleri, öğrenciler, üniversite yönetimi ve akademisyenler birlikte izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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