Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan anne ve babaya, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen rapora göre sanıkların olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetlerinin tam olduğunu taraflara bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık anne ve babanın iştirak halinde hareket ettikleri ve ihmali davranışla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirterek, anne Ayşegül ve baba Suat Talay'ın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay, bebeklerinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuğuma ne olduğunu bilmiyorum. Tahliye ve beraat talep ederim." dedi.