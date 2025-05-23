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        Adana'da belediye temizlik görevlisi, tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü

        Adana'da belediye temizlik görevlisi, sokağın temizliği konusunda tartıştığı çay ocağı sahibini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:59
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        Adana'da belediye temizlik görevlisi, tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü
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        Adana'da belediye temizlik görevlisi, sokağın temizliği konusunda tartıştığı çay ocağı sahibini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

        İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60), 19 Mayıs'ta Seyhan Belediyesinin temizlik personeli Tolga H'ye (29) sokağın iyi temizlenmediğini söyledi.

        Bunun üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Tolga H, çay ocağındaki Gözaçık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Gözaçık'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Ağır yaralı Gözaçık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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