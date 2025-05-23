Adana'da belediye temizlik görevlisi, tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü
Adana'da belediye temizlik görevlisi, sokağın temizliği konusunda tartıştığı çay ocağı sahibini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
Adana'da belediye temizlik görevlisi, sokağın temizliği konusunda tartıştığı çay ocağı sahibini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60), 19 Mayıs'ta Seyhan Belediyesinin temizlik personeli Tolga H'ye (29) sokağın iyi temizlenmediğini söyledi.
Bunun üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Tolga H, çay ocağındaki Gözaçık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Gözaçık'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralı Gözaçık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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