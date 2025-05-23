Adana'da aile hekimlerine cilt enfeksiyonları eğitimi verildi
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile hekimlerine yönelik cilt enfeksiyonları eğitimi düzenlendi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile hekimlerine yönelik cilt enfeksiyonları eğitimi düzenlendi.
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) kapsamında düzenlenen eğitim hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Eğitimde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muhteşem Erol Yayla, katılımcıları cilt enfeksiyonları konusunda bilgilendirdi.
Cilt hastalıklarının tanımları, teşhis yöntemleri ve tedavi tekniklerinin slayt eşliğinde anlatıldığı etkinlikte, uygulamalı örnekler ve vaka analizleri de gerçekleştirildi.
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