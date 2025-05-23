Adana'da aile hekimlerine cilt enfeksiyonları eğitimi verildi

Cilt hastalıklarının tanımları, teşhis yöntemleri ve tedavi tekniklerinin slayt eşliğinde anlatıldığı etkinlikte, uygulamalı örnekler ve vaka analizleri de gerçekleştirildi.

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