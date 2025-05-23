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        Adana'da aile hekimlerine cilt enfeksiyonları eğitimi verildi

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile hekimlerine yönelik cilt enfeksiyonları eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:43
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        Adana'da aile hekimlerine cilt enfeksiyonları eğitimi verildi
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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile hekimlerine yönelik cilt enfeksiyonları eğitimi düzenlendi.

        Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) kapsamında düzenlenen eğitim hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        Eğitimde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muhteşem Erol Yayla, katılımcıları cilt enfeksiyonları konusunda bilgilendirdi.

        Cilt hastalıklarının tanımları, teşhis yöntemleri ve tedavi tekniklerinin slayt eşliğinde anlatıldığı etkinlikte, uygulamalı örnekler ve vaka analizleri de gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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