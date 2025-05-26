Adana'da tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreste 6 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 48 POS cihazı, 24 banka ve kredi kartı, 347 kart ödeme belgesi, 4 kaşe, 45 noter mühürlü evrak, 7 vekaletname ele geçirildi, 3 ajanda ile 3 dizüstü bilgisayar incelmeye alındı.
Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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