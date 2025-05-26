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        Adana'da tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:59
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        Adana'da tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreste 6 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 48 POS cihazı, 24 banka ve kredi kartı, 347 kart ödeme belgesi, 4 kaşe, 45 noter mühürlü evrak, 7 vekaletname ele geçirildi, 3 ajanda ile 3 dizüstü bilgisayar incelmeye alındı.

        Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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