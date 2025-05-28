Adana'da hayatını kaybeden öğrenci sınıfında anıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi sınıfında anıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi sınıfında anıldı.
Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Arı'nın (9) cenazesi Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.
Mehmet Efe, Atatürk İlkokulu'nda sınıf arkadaşları tarafından anıldı.
Sınıf arkadaşları Mehmet Efe'nin sırasına fotoğrafının yanı sıra notlar ve çiçekler bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.