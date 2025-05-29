Kıraathane önünde oturan kişinin dolmuştan açılan ateş sonucu yaralanması kamerada

Adana'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün penceresinden tabancayla ateş edip kıraathanenin önünde oturan kişiyi yaralayan zanlı ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen kişi yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta Abdullah A. (34), bir kahvehanenin önünde oturduğu sırada yoldan geçen minibüsten açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve bölgedeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, incelemenin ardından saldırganın, dolmuşa yolcu gibi binen ve "yaralama" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özgür K. (31) olduğunu belirledi.

- Saklandığı ikamete operasyon düzenlendi

Zanlının saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenlendi.