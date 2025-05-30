Adana'da bir kişi evinde silahla vurularak ölmüş halde bulundu

Polis, Şehmuz A'nın eşi E.A. ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden Şehmuz A'nın (50) odasına girdikten bir süre sonra silah sesi geldiğini iddia eden eşi E.A, durumu polise bildirdi.

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