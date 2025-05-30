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        Adana'da bir kişi evinde silahla vurularak ölmüş halde bulundu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:25
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        Adana'da bir kişi evinde silahla vurularak ölmüş halde bulundu
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

        Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden Şehmuz A'nın (50) odasına girdikten bir süre sonra silah sesi geldiğini iddia eden eşi E.A, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, dairede Şehmuz A'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Tabancayla vurulduğu belirlenen Şehmuz A'nın cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, Şehmuz A'nın eşi E.A. ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 çocuğunu gözaltına aldı.

        Öte yandan evde yapılan çalışmada suç aleti tabanca bulunamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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