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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

        Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Ali Yavuz Kol, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov, Ozan Demirbağ, Alioui

        Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

        Goller: Dk.11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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