Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 22:01 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-Gaziantep FK maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, sezon genelinde yaşadıkları zorluklara rağmen sahada mücadele eden bir takım olduklarını vurguladı.

        Avcı, Kasımpaşa maçıyla göreve başladıklarını hatırlatarak, "O günden bugüne aynı noktadayım. Sezon sonunda ligden düşsek bile futbol camiasının alkışladığı, takdir ettiği bir takım olacağımızı söylemiştim. Bu duruşu sahada gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Takım içinde birlik ve mücadele ruhunun her zaman ön planda olduğunu belirten Avcı, "Oyuncu grubum her şeye rağmen inanılmaz bir özveri gösterdi. Antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzlerini verdiler. Yaşları ne olursa olsun bugün sahada 17 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım vardı. Bu oyuncular Adana Demirspor'un geleceği." diye konuştu.

        Gelecek sezon transfer yasağı bulunduğunu ve bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğini söyleyen Avcı, genç oyuncuların kulübün geleceğinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

        Adana Demirspor'daki görev süresinin sona erdiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

        "Sağlık ekibinden mutfağa, idari kadrodan şoförlere kadar herkes çok büyük emek verdi. Hiçbir zaman bahane üretmeden çalıştılar. Bu benim kulüpteki son maçımdı. Dört ay boyunca teknik ekibimle birlikte özverili bir çalışma yürüttük. Bu süreçte bana güvenen yönetim kuruluna ve özellikle sayın Bedirhan Durak'a teşekkür ediyorum. Kulübün geleceği için camianın birbirine sahip çıkması gerekiyor."

        Son olarak, genç oyuncuların gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bugün birçok genç oyuncu ilk kez forma giydi. Bu çocuklar sadece Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun da geleceği. Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim."

        - Gaziantep FK cephesi

        Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu da sezon sonu olması nedeniyle oyuncularının maça konsantre olmakta zorlandığını söyledi.

        Taraftarlara çok güzel bir maç izlettiklerini anlatan Daloğlu, şunları kaydetti:

        "İlk yarıda bazı eksiklerimiz vardı, yapamadığımız şeyler oldu. Ancak ikinci yarıda maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda pozisyon kaçırdık. Buna rağmen oynadığımız güzel futbolla, inşallah yeni sezona Gaziantep'in daha iyi şartlarda ve daha güçlü bir şekilde girer. Gelecek adına umut verici bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2
        Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Adana'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Adana'da konuştu:
        Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da bir kişi sağanakta sırtına aldığı torunuyla İstiklal Marşı'nı okud...
        Adana'da bir kişi sağanakta sırtına aldığı torunuyla İstiklal Marşı'nı okud...