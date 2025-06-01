Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı

Divan başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Hilal'in yaptığı GİTO toplantısında, deprem bölgesinde sağlık alanına ilişkin güncel durum ve Türk Tabipleri Birliği kongresine ilişkin ortak tutum gibi konular ele alındı.

Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, toplantıdaki konuşmasında, birlikte düşünmek, üretmek ve dayanışmak için buluştuklarını söyledi.

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