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        Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı

        Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, Adana Tabip Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:10
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        Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı
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        Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, Adana Tabip Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, toplantıdaki konuşmasında, birlikte düşünmek, üretmek ve dayanışmak için buluştuklarını söyledi.

        Polatöz, kente gelen meslektaşlarına teşekkür etti.

        Divan başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Hilal'in yaptığı GİTO toplantısında, deprem bölgesinde sağlık alanına ilişkin güncel durum ve Türk Tabipleri Birliği kongresine ilişkin ortak tutum gibi konular ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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