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        Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk binada sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:43
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        Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk binada sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık E.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince 19 Nisan 2024'te Mestanzade Mahallesi'ndeki metruk binaya düzenlenen operasyonda sanığın, yanına gelen kişiye 41,70 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        E.A'nın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 4 bin 975 lira ele geçirildiğini anlatan savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırdığı E.A'nın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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