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        Adana'da ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira ceza

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 22:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:27
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        Adana'da ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira ceza
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira para cezası kesildi.

        Kıbrıs Caddesi'nde 01 AVY 520 plakalı kamyonetle ters yöne giren N.B'nin, kendisine tepki gösteren belediye otobüsünün şoförüyle de tartışarak küfrettiği olayın sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerinin ardından polis inceleme başlattı.

        Polis, ehliyeti olmadığı tespit edilen N.B'ye 20 bin 663 lira, araç sahibine de 23 bin 489 lira ceza uyguladı.

        Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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