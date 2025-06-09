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        Adana'da düğünde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da düğünde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:02
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        Adana'da düğünde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da düğünde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğünde havaya ateş edilmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaya ateş ettiği tespit edilen M.K. (35) ve M.A.D'yi (38) gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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